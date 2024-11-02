Вратарь «Динамо» отказался извиняться за свою ошибку

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев заявил, что ничего не говорил одноклубникам после своей результативной ошибки в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:1). Его слова приводит Sport24.

«Я должен был? Пускай делают (извиняются за ошибки. — прим. редакции). Я зашел, переоделся и вышел», — заявил Лунев.

На 24-й минуте игры Лунев неудачно сделал пас и попал в ноги игроку соперников Николаю Комличенко, который воспользовался возможностью и открыл счет в матче.

«Динамо» осталось на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 27 баллов. «Ростов» идет на восьмом месте с 14 баллами. Лидирует в РПЛ на данный момент «Краснодар» с 33 очками, на три балла опережая санкт-петербургский «Зенит» и на пять – московский «Локомотив».

В следующем туре РПЛ «Динамо» 9 ноября примет «Пари НН», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Ростов» также дома 9 ноября сыграет с подмосковными «Химками», матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Динамо» матом описал стиль игры команд в матче РПЛ.