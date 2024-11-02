Призывавшего убивать курян экс-игрока «Локомотива» внесли в список террористов и экстремистов

Бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева внесли в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

В тот же день в отношении Алиева было возбуждено уголовное дело из-за призывов к убийству на территории Курской области.

Алиев, родившийся в Хабаровске, выступал за московский «Локомотив» в 2010 году. В составе железнодорожников он провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Однако уже в следующем сезоне игрок вернулся в киевское «Динамо». В 2021 году Алиев завершил игровую карьеру.

Ранее бойца ММА Ильяса Якубова внесли в список террористов и экстремистов.