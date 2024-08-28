Российский боец внесен в список террористов и экстремистов

Российский боец ММА Ильяс Якубов, ранее арестованный за оправдание терроризма, внесен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... 16. Якубов Ильяс Аресович, 14.12.1991 года рождения , с. Шали Шалинского района Чеченской Республики», — говорится в перечне.

22 ноября 2023 года Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма. Причиной для задержания стали видеозаписи, которые он выкладывал в своих социальных сетях в октябре. В одном из роликов он наложил цитаты террориста Шамиля Басаева, который стоял за крупными терактами на территории России. Позже Якубов удалил видео.

В Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета России сообщается, что Якубову предъявлено обвинение по ст. 205.2 ч. 2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). По этой статье Якубову грозит до семи лет лишения свободы.

2016 по 2020 год Якубов провел восемь боев в различных промоушенах. В феврале 2022 года Якубов одолел Романа Карасева на турнире MMA Серия-49.

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