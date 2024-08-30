На футболиста Алиева заведено уголовное дело

В отношении бывшего футболиста «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева возбуждено уголовное дело из-за призывов к убийству на территории Курской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»)», — говорится в сообщении.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. В составе сборной Украины Алиев провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Ранее живущая в РФ мать футболиста Алиева отреагировала на его призыв убивать курян.