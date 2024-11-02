«Это было сильно»: российский тренер о нецензурной ругани наставника «Динамо»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поддержал наставника московского «Динамо» Марцела Личку, который нецензурно выругался на пресс-конференции после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:1). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Из-за дефицита языкового запаса он не мог выразить то, что видел на поле. Это было сказано не зло. Иногда услышишь подобное, и думаешь, что человек — матерщинник, и так высказываться нельзя. А у Лички это прозвучало потому, что он просто не смог подобрать синоним к этому слову. Но это было сильно», — заявил он.

«Динамо» осталось на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 27 баллов. «Ростов» идет на восьмом месте с 14 баллами. Лидирует в РПЛ на данный момент «Краснодар» с 33 очками, на три балла опережая санкт-петербургский «Зенит» и на пять – московский «Локомотив».

В следующем туре РПЛ «Динамо» 9 ноября примет «Пари НН», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Ростов» также дома 9 ноября сыграет с подмосковными «Химками», матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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