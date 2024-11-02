«Мне неприятно»: голкипер сборной России о приезде непрофессиональной команды Брунея

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунев кратко отреагировал на информацию, согласно которой на товарищеский матч приедет полупрофессиональная команда Брунея, и отметил, что ему неприятно. Его слова приводит Sport24.

«Чего тут сказать? Такая ситуация, что нам сделать? Что нужно? Мне неприятно. <...> Мы что можем сделать? Мы в такой ситуации, хотя бы соперник есть. Так решило руководство», — заявил он.

Товарищеская игра состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В Российском футбольном союзе 31 октября сообщили, что пока не получали никаких данных о составе сборной Брунея, которая прибудет в Россию.

Еще одним соперником сборной России на ноябрьский сбор должна стать команда Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Матч не состоялся.

Ранее экс-тренер «Динамо» назвал матч России и второй сборной Брунея унижением.