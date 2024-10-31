В РФС отреагировали на слухи о приезде Брунея вторым составом

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на информацию о том, что Бруней сыграет со сборной России вторым составом. Слова службы коммуникаций организации приводит «Чемпионат».

В СМИ появились сообщения, что Бруней может отправить полупрофессиональную команду.

«Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея», — заявили в РФС.

Ранее сообщалось, что Бруней отправит любительскую сборную на матч с Россией.

«Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать — они будут в отпуске», — заявили в стране.

Игра состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Еще одним соперником сборной России на ноябрьский сбор должна стать команда Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Матч не состоялся.

Ранее в РФС отреагировали на критику Валерием Карпиным российского футбола.