Бруней отправит любительскую сборную на матч с Россией

Бруней отправит на матч со сборной России полупрофессиональную команду. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в Футбольной ассоциации азиатской страны.

«Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре», — заявили в организации.

Игра состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Еще одним соперником сборной России на ноябрьский сбор должна стать команда Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Матч не состоялся.

РФС также предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Пауза на сборные уже завершена — сборная России на октябрьский сбор осталась без соперников и матчей не провела.

Ранее в РФС отреагировали на критику Валерием Карпиным российского футбола.