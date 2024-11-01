Экс-тренер «Динамо» назвал матч России и второй сборной Брунея унижением

Матч со второй командой Брунея станет унижением для сборной России. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин.

«Это все равно, что с улицы ребят набрать и сказать играть со сборной России. Мы себя этим унижаем. Понятно, что сейчас многие страны идут на поводу не у своего разума, а ими управляют. Потом будет много желающих с нами играть, но сейчас надо себя уважать», — заявил Силкин.

Специалист заметил, что федерации футбола Брунея, Пакистана и других азиатских стран подставляют сборную России. По словам Силкина, играть со вторым составом Брунея — смех.

Товарищеская игра состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. При этом сообщалось, что в Россию могут приехать полупрофессиональные футболисты. Еще одним соперником сборной России на ноябрьский сбор должна стать команда Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Матч не состоялся.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее экс-футболист Семшов заявил, что сборной России неприлично играть с Брунеем.