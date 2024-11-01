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Стали известны пары матчей 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России

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Павел Бедняков/РИА Новости

Стали известны пары 1/4 финала Пути регионов в Кубке России по футболу. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В одной из пар сыграют «Сочи» и махачкалинское «Динамо». Также сойдутся ярославский «Шинник» и тольяттинский «Акрон». Еще в двух парах екатеринбургский «Урал» сыграет с подмосковными «Химками», а «Тюмень» — с «Краснодаром».

Встречи состоятся 26-28 ноября.

Ранее стали известны даты матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Первые встречи в парах состоятся 5-6 ноября. Отмечается, что в первый день сыграют московские «Динамо» и «Локомотив» — начало встречи в 18:30 по московскому времени. Также столичный «Спартак» сразится с «Ростовом». Этот матч состоится в 20:45 мск.

На следующий день, 6 ноября, также пройдут две игры. Казанский «Рубин» сыграет с московским ЦСКА в 18:30 по московскому времени, а петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» начнут свою встречу в 20:45 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет продать одного из легионеров.

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