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«Спартак» хочет продать одного из легионеров

«Спартак» планирует расстаться с нападающим Виллианом Жозе

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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Московский «Спартак» хочет продать одного из легионеров клуба — бразильца Виллиана Жозе. Об этом сообщает Metaratings.

Красно-белые готовы обсудить возможность прекращения сотрудничества с 32-летним бразильцем. Ранее сообщалось об интересе «Лас-Пальмаса» к футболисту, но испанский клуб не спешит начинать переговоры о переходе.

Сам футболист не планирует покидать «Спартак». Его вполне устраивают условия — он получает €1,7 млн в год.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». В составе андалусийской команды он провел 126 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Гол в ворота «Динамо» пока что стал единственным для бразильского форварда в составе красно-белых. Всего за клуб он принял участие в 11 встречах. К тому же, этот мяч оказался решающим: «Спартак» одержал волевую победу со счетом 3:2.

Ранее Виллиану Жозе предрекали успех в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что российский футболист хочет стать гражданином Норвегии.

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