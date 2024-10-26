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Стали известны даты матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

РФС определил даты проведения первых матчей 1/4 финала Кубка России по футболу

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Павел Бедняков/РИА Новости

Стали известны даты проведения первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России по футболу. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Первые встречи в парах состоятся 5-6 ноября. Отмечается, что в первый день сыграют московские «Динамо» и «Локомотив» — начало встречи в 18:30 по московскому времени. Также столичный «Спартак» сразится с «Ростовом». Этот матч состоится в 20:45 мск.

На следующий день, 6 ноября, также пройдут две игры. Казанский «Рубин» сыграет с московским ЦСКА в 18:30 по московскому времени, а петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» начнут свою встречу в 20:45 мск.

Даты проведения ответных встреч станут известны позже. Ранее сообщалось, что они могут состояться 26-28 ноября.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее стали известны пары шестого раунда Пути регионов Кубка России.

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