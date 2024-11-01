Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Гонконге, выиграв один из сетов 6:0

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге, обыграв нидерландскую спортсменку Сюзан Ламенс.

Встреча, которая продолжалась 1 час 54 минуты, завершилась в трех сетах со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:2. Шнайдер сделала три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала девять брейк-поинтов из 11. В активе Ламенс две подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из семи.

З выход в финал посеянная под первым номером Шнайдер сыграет с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) — Бернарда Пера (США).

Ранее россиянка не смогла выйти в решающий матч турнира в Токио.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой стали единственными, кто завоевал медали для России на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале олимпийского турнира в парном женском разряде они уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10 и завоевали серебряные медали.

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