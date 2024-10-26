Российская теннисистка не смогла выйти в финал турнира в Токио

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Токио (Япония).

В полуфинальной встрече она уступила китаянке Чжэн Циньвэнь в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Шнайдер сделала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-поинта из пяти. В активе Циньвэнь семь подач навылет и одна двойная ошибка. Она реализовала четыре брейк-поинта из девяти.

В финале китаянка сыграет с американкой Софией Кенин, которая обыграла Кэти Бултер из Великобритании — 6:4, 6:4.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой стали единственными, кто завоевал медали для России на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале олимпийского турнира в парном женском разряде они уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Циньвэнь рассказала, почему не хочет иметь друзей.