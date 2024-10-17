Олимпийская чемпионка рассказала, почему не хочет иметь друзей

Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, почему не хочет заводить друзей в Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Vogue Chine.

«Если я выстраиваю настоящие дружеские отношения с людьми, то мне хочется для них самого лучшего. С друзьями сложно соревноваться, они будут несчастны, если проиграют мне, и я тоже не буду счастлива, если проиграю им», — заявила Циньвэнь.

22-летняя теннисистка известна своим конфликтом с Эммой Наварро. Американка заявляла, что не уважает Циньвэнь как соперницу из-за высокомерного отношения к другим теннисисткам.

В последнем матче китаянка уступила второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко на домашнем турнире в Ухане. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 41 минуту, завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:3 не в пользу 22-летней Циньвэнь.

Ранее российская теннисистка выиграла парный турнир в Ухане.