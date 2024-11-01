Экс-тренер «Спартака» о вызове бразильца из «Зенита» в сборную России: с Брунеем поможет

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев пошутил, что футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, который получил российское гражданство, поможет национальной команде в игре с Брунеем, передает «Спорт-Экспресс».

«Вызывать ли Дугласа Сантоса в сборную России? Не сомневаюсь, что во встрече с Брунеем он точно поможет (смеется). А если серьезно, то это вопрос к Валерию Карпин», — сказал Романцев.

21 октября президент России Владимир Путин дал гражданство бразильскому капитану «Зенита» Дугласу Сантосу.

28 октября сообщалось, что он может быть вызван в сборную России.

Сантос выступает за санкт-петербургский «Зенит» с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября.

Ранее экс-футболист «Спартака» выступил против бразильцев в сборной России.