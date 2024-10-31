Дзюба оценил шансы сборной Медиалиги в матче против России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что у сборной Медиалиги нет шансов против команды России, если игра состоится. Также он считает, что интерес к этому матчу вызван лишь негативом. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Брейн в деле».

«Если в лучшем составе выйдет сборная России без экспериментальных и всяких залетных товарищей, то вообще шансов ноль», — заявил нападающий.

Он также считает, что отношение общественности к Медиалиге сильно ухудшилось после инцидента с блогером Михаилом Литвиным.

В одном из матчей, 12 октября, он ударил оскорбившего его болельщика.

Рэпер Баста вмешался в происходящее, во время продолжающейся словесной перепалки он заявил Литвину, что фанаты команды блогера первыми начали скандировать оскорбительные кричалки, после чего музыкант отправился успокаивать остальных участников конфликта.

Ранее Дзюбе предрекли завершение карьеры в 2024 году.