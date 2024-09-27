Итальянский клуб уволил бывшего тренера «Спартака»

Итальянский клуб «Асколи», который выступает в третьем по силе дивизионе страны Серии C, принял решение уволить главного тренера команды Массимо Карреру. Об этом сообщает официальный сайт команды.

В сезоне-2023/24 «Асколи» вылетел из Серии B, а в текущем розыгрыше Серии C имеет в своем активе восемь очков после шести туров.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне-2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.

В текущем сезоне чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», набрав 23 очка после девяти туров. Следом за ним располагаются «Краснодар» и «Локомотив» — в их активе 21 балл. «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков. В матче десятого тура «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» 28 сентября.

Ранее стало известно, какое место занял бы «Зенит» в чемпионате Испании.