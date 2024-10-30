Российский борец вернулся на международную арену и выиграл у олимпийского чемпиона

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, российский борец Абдулрашид Садулаев одержал победу над золотым медалистом Олимпийских игр-2020 в Токио американцем Дэвидом Тейлором в первом раунде чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране.

За время схватки, которая проходила в весовой категории до 92 кг, Садулаев не провел ни одной атаки, но одержал победу со счетом 7:0.

Для россиянина этот старт — первый с момента недопуска на Олимпийские игры в Париже.

28-летний Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. 33-летний Тэйлор — золотой медалист Олимпиады-2020 в Токио и трехкратный победитель первенства мира.

Чемпионат мира по борьбе завершится 31 октября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

25 сентября с российских борцов частично сняли ограничения по допуску на соревнования.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Французский борец опоздал на схватку с россиянином за бронзу чемпионата мира.