Французский борец опоздал на схватку с россиянином за бронзу чемпионата мира

Российский борец Садык Лалаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране. Об этом сообщил глава пресс-службы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Тигран Аванян в своем Telegram-канале.

Лалаеву присудили техническую победу. Его соперник, Стефан Клемент из Франции, опоздал на решающую схватку в весовой категории до 63 кг из-за пробок.

Эта медаль стала первой для Лалаева на первенствах мира. Ранее он выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 60 кг.

Чемпионат мира по борьбе завершится 31 октября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

25 сентября с российских борцов частично сняли ограничения по допуску на соревнования.

Спортсмены из России и Белоруссии продолжат соревноваться в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. На церемониях награждения будет использоваться гимн UWW, а все упоминания о странах будут запрещены.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее хоккеист «Динамо» установил рекорд КХЛ.