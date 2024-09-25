С российских борцов частично сняли ограничения по допуску на соревнования

Объединенный мир борьбы (UWW) обновил критерии допуска борцов из России и Белоруссии до международных соревнований. Сегодня, 25 сентября, организация разрешила выступать спортсменам, которые связаны с вооруженными силами, но не принимают участия в боевых действиях и не выражающих поддержку СВО. Об этом сообщает официальный сайт организации.

«UWW также пересмотрит все решения, которые были ранее приняты, в соответствии с новыми критериями», — заявили в федерации.

Спортсмены из России и Белоруссии продолжат соревноваться в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. На церемониях награждения будет использоваться гимн UWW, а все упоминания о странах будут запрещены.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее допущенная к Олимпиаде российская спортсменка отказалась от участия в Играх.