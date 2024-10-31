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«Мало людей выберут Россию»: чемпион Игр об отмене двойного гражданства

Олимпийский чемпион Уайлд выступил против запрета двойного гражданства

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд выступил против отмены двойного гражданства. Его слова приводит Sport24.

«Если это произойдет, то для меня будет плохо. Думаю, для России тоже будет плохо. Если правительство хочет, чтобы люди выбирали между паспортом РФ или любым другим европейским или американским паспортом, то это будет не хорошо для России. Очень мало людей выберут Россию в этой ситуации», — заявил он.

О том, что Госдума рассмотрит вопрос о запрете двойного гражданства для россиян, сообщил утром 27 сентября Telegram-канал Mash со ссылкой на обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Однако позднее эту информацию опровергли.

Уайлд также добавил, что и в его случае было неправильно давать ему российское гражданство. До сезона-2010/11 он выступал за США.

21 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство Российской Федерации получили бразильский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос, канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт и олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левон Джулфалакян.

Ранее Уайлд выступил против выдачи гражданства Российской Федерации иностранным спортсменам.

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