«Негативно скажется на России»: олимпийский чемпион о выдаче паспорта РФ иностранцам

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд, в 2012 году получивший российский паспорт, выступил против выдачи гражданства Российской Федерации иностранным спортсменам. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Я думаю, что это негативно отражается на России, когда выдают паспорта спортсменам или другим известным людям, которые не проходят через ту же юридическую процедуру, что и все остальные обычные люди», — заявил он.

Уайлд также добавил, что и в его случае было неправильно давать ему российское гражданство. До сезона-2010/11 он выступал за США.

21 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство Российской Федерации получили бразильский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос, канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт и олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левон Джулфалакян.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Ранее выступавший против матча с Россией Миралем Пьянич вновь извинился за свои слова.