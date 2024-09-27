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В Госдуме прокомментировали информацию о возможном запрете второго гражданства

В ГД опровергли информацию о возможном запрете двойного гражданства для россиян

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Depositphotos

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что инициатив о запрете двойного гражданства для граждан России в комитете нет. Слова Калашникова передает РИА Новости.

«Я не слышал ничего такого. Нет, в комитете такого нет. Я думаю, что это очень сложно сейчас сделать», — сказал он.

27 сентября Mash сообщил, что Госдума рассмотрит вопрос о запрете двойного гражданства для россиян. Отмечалось, что изменения предлагают внести во вторую часть 10-й статьи Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

10 сентября стало известно, что россиянам с зарубежным гражданством или видом на жительство, а также иностранным агентам могут запретить состоять в квалификационных коллегиях судей. 8 сентября гражданам Белоруссии с двойным гражданством запретили служить в органах министерства внутренних дел республики.

Ранее в Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в октябре.

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