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Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Россиянка Шнайдер обыграла австралийку Хон и вышла в 1/4 финала в Гонконге

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Dan Hamilton/USA TODAY Sports/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге, обыграв австралийскую спортсменку Присциллу Хон.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Шнайдер сделала четыре эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из шести. В активе Хон одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-поинт.

В следующем матче турнира посеянная под первым номером Шнайдер сыграет с победительницей пары Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Кристина Букша (Испания).

Ранее россиянка не смогла выйти в финал турнира в Токио.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой стали единственными, кто завоевал медали для России на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале олимпийского турнира в парном женском разряде они уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10 и завоевали серебряные медали.

Ранее олимпийская чемпионка рассказала, почему не хочет иметь друзей.

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