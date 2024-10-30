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Медведев проиграл в первом же матче на турнире в Париже

Медведев проиграл австралийцу Попырину во втором круге «Мастерса» в Париже

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Annegret Hilse/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австралии Алексею Попырину во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 33 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (4:7). За время поединка Медведев 11 раз подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 13. Попырин сделал пять эйсов, две двойных ошибки и реализовал три брейк-поинта из десяти.

Этот матч стал для Медведева первым на турнире. В первом круге он не принимал участия как высокорейтинговый теннисист (четвертый посев).

В третьем круге Попырин сыграет с победителем пары Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) / Карен Хачанов (Россия).

29 октября другой россиянин Андрей Рублев также вылетел на первой для себя стадии.

Ранее Медведеву удалось отобраться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) шестой год подряд.

Ранее Рублев и Даниил Медведев отказались от участия в выставочном турнире в России.

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