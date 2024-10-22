Медведев шестой год подряд отобрался на Итоговый турнир ATP

Лучший теннисист России Даниил Медведев сыграет на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Этот Итоговый турнир станет шестым в карьере 28-летнего Медведева. Ранее в него уже отобрались итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, немец и серб Новак Джокович.

В 2020 году Медведев выиграл Итоговый турнира ATP, а в 2021-м дошел до финала. Действующий победитель турнира — Джокович.

16 октября россиянин проиграл Синнеру в рамках турнира «Шлем шести королей». Встреча завершилась со счетом 0:6, 3:6. Последний раз Медведев проиграл сет с «баранкой» в 2020 году своему нынешнему тренеру Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6). Всего с таким счетом в партии российский теннисист проигрывал девять раз, включая этот матч.

Позже Медведев признался, что не понимал, как ему играть против итальянца.

«Когда ты проигрываешь 6:0, чувствуя себя хорошо, это тяжело», — заявил он.

Ранее стал известен заработок Медведева на турнире в Саудовской Аравии.