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Медведев и Рублев отказались от участия в выставочном турнире в России

Медведев и Рублев не примут участия в выставочном турнире в России

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Amr Alfiky/Reuters

Директор теннисного выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Наталия Камельзон заявила о том, что российские спортсмены Даниил Медведев и Андрей Рублев не примут участия в мероприятии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«К сожалению, такова сегодняшняя реальность. Мы разговаривали со многими теннисистами. Надо понимать, в каких условиях сегодня существуют российские игроки. У многих есть серьезные спонсорские контракты», — заявила Камельзон.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» состоится в Санкт‑Петербурге с 29 ноября по 1 декабря. Среди высокорейтинговых теннисистов участие подтвердили россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер и представляющие Казахстан Александр Бублик и Юлия Путинцева.

Ранее Медведев шестой год подряд отобрался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее стал известен заработок Медведева на турнире в Саудовской Аравии.

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