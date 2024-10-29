Рублев снова разбил себе колено и проиграл в первом же матче на турнире в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев не смог преодолеть барьер второго раунда на теннисном турнире серии «Мастерс» в Париже, уступив аргентинцу Франсиско Серундоло.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу спортсмена из Аргентины. Рублев сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника восемь подач навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

По ходу встречи Рублев ракеткой разбил себе колено.

В матче первого круга россиянин участия не принимал, поскольку является сеяным игроком (шестой).

В третьем круге Серундоло сразится с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Алехандро Табило (Чили).

Рублеву 27 лет, он занимает восьмое место в мировом рейтинге и имеет в своем активе 16 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучшими результатами на всех четырех турнирах Большого шлема являются четвертьфиналы.

Ранее Рублев и Даниил Медведев отказались от участия в выставочном турнире в России.