Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рублев снова разбил себе колено и проиграл в первом же матче на турнире в Париже

Рублев ракеткой разбил колено в кровь и проиграл на турнире в Париже

close
TennisTV

Российский теннисист Андрей Рублев не смог преодолеть барьер второго раунда на теннисном турнире серии «Мастерс» в Париже, уступив аргентинцу Франсиско Серундоло.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу спортсмена из Аргентины. Рублев сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника восемь подач навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

По ходу встречи Рублев ракеткой разбил себе колено.

В матче первого круга россиянин участия не принимал, поскольку является сеяным игроком (шестой).

В третьем круге Серундоло сразится с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Алехандро Табило (Чили).

Рублеву 27 лет, он занимает восьмое место в мировом рейтинге и имеет в своем активе 16 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучшими результатами на всех четырех турнирах Большого шлема являются четвертьфиналы.

Ранее Рублев и Даниил Медведев отказались от участия в выставочном турнире в России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами