Экс-обладатель «Золотого мяча» остался недоволен победой Родри в этом году

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема остался недоволен результатами голосования за «Золотой мяч» 2024 года. Слова футболиста приводит «Советский спорт» со ссылкой на El Chiringuito.

«Я говорил с Винисиусом, он расстроен. Он заслужил выиграть «Золотой мяч». Я ничего не имею против Родри, он хороший игрок, но я сижу на диване, смотрю телевизор, и он не делает ничего, что заставило бы вас сказать: «Вау!» — заявил Бензема.

28 октября полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча».

В голосовании он обошел футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, а также одноклубника Эрлинга Холанда.

На церемонии вручения «Золотого мяча» Родри появился на костылях. 25 сентября он повредил крестообразные связки колена в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала».

Винисиус Жуниор был уверен в том, что он получит награду. Он даже успел ее отпраздновать, однако она досталась не ему.

26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче чемпионата Испании. В одном из эпизодов Винисиус сказал хавбеку каталонской команды Гави, что «да, 0:4, но в понедельник я поеду за «Золотым мячом».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».