Российский боец Магомедов готов дать реванш своему прошлому сопернику

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет заявил о готовности провести второй бой с армянином Арменом Петросяном через три недели. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«В таком темпе, в каком я дрался с Арменом, могу пять раундов провести. Не хочу, чтобы мне говорили: ты незаслуженно дерешься в главном карде, тебя арабы купили, шейхи башляют. Если Петросян реванш хочет, в Макао можно подраться», — заявил Магомедов.

Турнир UFC Fight Night в Макао состоится 23 ноября.

26 октября Шара Буллет одолел Петросяна на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

Поединок завершился в самом конце второго раунда, когда Шара Буллет отправил своего соперника в нокаут эффектным ударом.

В своей карьере Шара Буллет провел 19 боев и во всех одержал победу. Три из этих поединков провел в UFC. Петросян выходил в октагон 12 раз, восемь раз победил и четыре раза проиграл.

Ранее Шара Буллет поблагодарил добрых русских мужиков за защиту.