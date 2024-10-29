Стали известны соперницы белоруски и москвички на Итоговом теннисном турнире

Стали известны соперницы белоруски Арины Соболенко и уроженки Москвы Елены Рыбакиной, которая выступает за Казахстан, на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Соболенко и Рыбакина вместе попали в пурпурную группу. Их соперницами станут итальянка Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь из Китая.

В другой группе, оранжевой, сыграют Ига Швентек из Польши, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, а также чешка Барбора Крейчикова.

Ранее стали известны итоги жеребьевки Итогового турнира в женском парном разряде.

Итоговый турнир WTA пройдет с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева обозвала Дарью Касаткину после проигрыша в финале.