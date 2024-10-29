Российская теннисистка узнала своих соперниц на Итоговом турнире

Состоялась жеребьевка Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в женском парном разряде.

Россиянка Вероника Кудерметова, которая выступает в дуэте с представительницей Таиланда Чань Хаочин, попала в белую группу. Их соперницами станут Каролайн Доулхайд/Дезире Кравчик из США, Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия), а также Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

В зеленой группе участницы всех дуэтов оказались из разных стран. В ней примут участие украинка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии, Се Шувэй из Тайваня с Элисе Мертенс из Бельгии. Также Николь Меликар-Мартинес из США сыграет в дуэте с австралийкой Эллен Перес, а Катержина Синякова из Чехии выступит в паре с Тэйлор Таунсенд из США.

Соревнования пройдет 2-9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Действующими победительницами парного являются Лаура Зигемунд из Германии и Вера Звонарева из России.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка выиграла парный турнир в Ухане.