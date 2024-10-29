Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка узнала своих соперниц на Итоговом турнире

Стали известны соперники россиянки Кудерметовой на парном Итоговом турнире

close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Состоялась жеребьевка Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в женском парном разряде.

Россиянка Вероника Кудерметова, которая выступает в дуэте с представительницей Таиланда Чань Хаочин, попала в белую группу. Их соперницами станут Каролайн Доулхайд/Дезире Кравчик из США, Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия), а также Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

В зеленой группе участницы всех дуэтов оказались из разных стран. В ней примут участие украинка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии, Се Шувэй из Тайваня с Элисе Мертенс из Бельгии. Также Николь Меликар-Мартинес из США сыграет в дуэте с австралийкой Эллен Перес, а Катержина Синякова из Чехии выступит в паре с Тэйлор Таунсенд из США.

Соревнования пройдет 2-9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Действующими победительницами парного являются Лаура Зигемунд из Германии и Вера Звонарева из России.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка выиграла парный турнир в Ухане.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами