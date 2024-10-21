17-летняя Андреева обозвала Касаткину после проигрыша в финале

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) иронично поздравила свою соотечественницу Дарью Касаткину, которой проиграла в финале турнира WTA-500 в китайском Нинбо.

«Завершаю сезон-2024 финалом в Нинбо! Мои поздравления этой сучке Касаткиной, ты однозначно показала отличный теннис», — написала на английском языке Андреева.

Встреча, которая продолжалась 1 час 54 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:0, 4:6, 6:4. В третьей партии Касаткина была вынуждена отыгрываться со счета 0:3 по геймам. Она не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Андреевой ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Касаткина завоевала восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Андреева при этом проиграла свой первый финал на уровне WTA.

Этот финал стал 34-м, в котором приняли участие две спортсменки из России. Последний раз это происходило в июле, где в финале турнира в Румынии Андреева победила представлявшую на тот момент Россию Элину Аванесян. Позднее она сменила гражданство на армянское.

Ранее Касаткина назвала Андрееву занозой в заднице.