Миранчук рассказал, что некоторые клубы не хотели подписывать его из-за гражданства

Российский футболист швейцарского «Сьона» Антон Миранчук на YouTube-канале Нобеля Арустамяна заявил, что некоторые европейские клубы не хотели подписывать его из-за гражданства.

»Германия? Там сразу нет, я понимал ситуацию, даже не открывал эту ситуацию. Вроде бы это был «Селтик». Был еще клуб из Испании, где играет украинский игрок, поэтому они не захотели вести дело», — сказал Миранчук.

Миранчук, становившийся в составе «Локомотива» и чемпионом страны, и обладателем Кубка России, подписал в начале сентября со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). Всего в чемпионате Швейцарии он успел сыграть в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер.

Миранчук отметился двумя забитыми мячами в товарищеском матче с «Лозанной». В официальных матчах он провел пять игр, не отметившись забитыми мячами.

Ранее Миранчуку предсказали переход в более статусную команду.