Назван возможный гонорар теннисисток, которые завоевали медаль ОИ-2024

Министерство спорта России предложило выплатить теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер по ₽2,5 млн за серебряные медали на Олимпийских играх-2024 в Париже. Проект постановления кабмина опубликован на портале правовой информации.

Также сообщается, что тренеры теннисисток должны получить по ₽2 млн, специалисты и персонал — по ₽500 тыс.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

11 августа завершились соревнования на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Победителем общего медального зачета стала сборная США, которая вырвалась на первое место в заключительном виде состязаний.

На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

Ранее сообщалось, что Андреева завершила свой первый сезон в топ-20.