Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады-2024

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпийских игр — 2024

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпийских игр — 2024.

Судьба первенства в общем зачете решалась в женском баскетбольном финале, в котором американки играли с хозяйками Игр, командой Франции.

Встреча завершилась со счетом 67:66 в пользу сборной США. Самой результативной в этой встрече стала Эйжа Уилсон, которая оформила дабл-дабл — она набрала 21 очко и сделала 13 подборов.

Благодаря этой победе американская команда обошла Китай в медальном зачете, поскольку в их активе больше серебряных наград. Франция заняла пятое место в общем зачете.

Итоговый медальный зачет:

  1. США 40 золотых — 44 серебряных — 42 бронзовых медали,
  2. Китай 40 — 27 — 24,
  3. Япония 20 — 12 — 13,
  4. Австралия 18 — 19 — 16,
  5. Франция 16 — 25 — 22.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия ОИ.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами