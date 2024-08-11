Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады-2024

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпийских игр — 2024.

Судьба первенства в общем зачете решалась в женском баскетбольном финале, в котором американки играли с хозяйками Игр, командой Франции.

Встреча завершилась со счетом 67:66 в пользу сборной США. Самой результативной в этой встрече стала Эйжа Уилсон, которая оформила дабл-дабл — она набрала 21 очко и сделала 13 подборов.

Благодаря этой победе американская команда обошла Китай в медальном зачете, поскольку в их активе больше серебряных наград. Франция заняла пятое место в общем зачете.

Итоговый медальный зачет:

США 40 золотых — 44 серебряных — 42 бронзовых медали,

Китай 40 — 27 — 24,

Япония 20 — 12 — 13,

Австралия 18 — 19 — 16,

Франция 16 — 25 — 22.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия ОИ.