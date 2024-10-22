17-летняя Андреева завершила свой первый сезон в топ-20

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила свой первый сезон в Женской теннисной ассоциации (WTA) в числе 20 лучших в мире.

«Заканчиваю сезон-2024 финалом в Нинбо!» — написала Андреева в своих социальных сетях.

В 34-м российском финале в истории на турнире в Нинбо Андреева встретилась с Дарьей Касаткиной. Победу одержала более опытная Касаткина.

Встреча, которая продолжалась 1 час 54 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:0, 4:6, 6:4. В третьей партии Касаткина была вынуждена отыгрываться со счета 0:3 по геймам.

Касаткина не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Андреевой ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В обновленном рейтинге WTA лучшую позицию среди россиянок занимает Касаткина. Благодаря победе в Нинбо она вернулась в топ-10 и занимает девятую строчку. На 12-е место поднялась Анна Калинская, повторив свой лучший результат в карьере. Свои рекорды обновили Диана Шнайдер и Мирра Андреева — они располагаются на 15-й и 16-й строчках.

Шнайдер и Андреева стали единственными, кто завоевал медали для России на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале олимпийского турнира в парном женском разряде они уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов выиграл турнир в Казахстане.