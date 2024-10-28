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«Краснодар» стал единоличным лидером РПЛ

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 и вышел в лидеры РПЛ

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

«Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 42-й минуте счет открыл колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 49-й минуте преимущество удвоил бразильский защитник Диего Коста. Один мяч самарцам отыграть удалось — чилиец Томас Гальдамес отличился на 89-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Краснодар» стал единоличным лидером чемпионата России. В их активе 33 очка после 13 туров. На три балла отстает идущий вторым санкт-петербургский «Зенит» и на пять — московский «Локомотив».

Следующий матч «Краснодар» проведет дома против «Оренбурга». Игра состоится 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Самарская команда также 3 ноября в выездном матче сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча начнется в 13:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча».

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