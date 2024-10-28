Крылья Советов

Первый тайм завершен!
«Краснодар» больше давил и заслуженно повел в счете, причем сделал это в невероятно красивом стиле: Джон Кордоба с лета отправил мяч за спину голкиперу «Крыльев», который опрометчиво вышел из ворот. С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!
Момент! Черников ворвался в штрафную «Крыльев» и в касание пробил с острого угла — штанга! «Краснодар» мог неожиданно сделать счет 2:0 в самой концовке тайма.
ГОООООЛ!!! «Краснодар» открывает счет благодаря шедевральному голу Джона Кордобы — 1:0!
Ломаев далеко вышел из ворот, и Кордоба неожиданно решил пробить с лета после подачи Виктора Са. В итоге закинул мяч за спину вратарю! Блестящяя задумка и исполнение.
«Краснодар» заработал угловой. Сперцян подал на ближнюю штангу, но самарцы выиграли воздух и вынесли мяч.
Опасно! Оласа подал в штрафную «Крыльев», и Кордоба пробил головой, но мяч просвистел в сантиметрах от штанги!
Ленини попытался отдать пас в штрафную «Крыльев», но в итоге подарил мяч полузащитнику самарцев Мендесу.
«Краснодар» продолжает грузить навесы и делать прострелы в штрафную «Крыльев», но это ни к чему не приводит.
Соперники все более жестко борются за мяч и совершают фолы один за другим в центре поля.
Батчи сделал прострел в штрафную «Крыльев», но защитники в очередной раз вынесли мяч.
«Крылья» изредка завладевают снарядом, но не могут даже выйти из обороны из-за агрессивного прессинга «Краснодара».
Черно-зеленые продолжают перекатывать мяч, но создать опасный момент не получается.
Петров исполнил навес в штрафную «Крыльев», но получилось неточно, и до Кордобы мяч не дошел.
«Краснодар» полностью захватил контроль над мячом.
Нападающий «Крыльев» Олейников проник в штрафную «Краснодара», но Ленини здорово поставил корпус и не позволил сопернику нанести удар.
Сперцян упал перед штрафной «Крыльев», но судья не стал давать «Краснодару» опасный «стандарт».
«Крылья» всей командой защищаются в своей штрафной.
«Крыльям» приходится все больше обороняться. Только что Виктор Са исполнил прострел в штрафную, но самарцы сумели выбить мяч.
«Крылья» убежали в контратаку, но Виктор Са прервал ее, совершив тактический фол на полузащитнике Сергее Бабкине. Арбитр пока не стал давать желтую карточку.
«Краснодар» заработал угловой. Сперцян подал в центр штрафной, но партнеры не смогли выиграть борьбу за мяч.
Виктор Са нанес удар с линии штрафной, но прямо в руки вратарю «Крыльев» Ломаеву.
Нападающий «Крыльев» Гарре получил мяч в штрафной «Краснодара», но вместо удара по воротам пошел в дриблинг и в итоге потерял снаряд.
Батчи пробил из пределов штрафной «Крыльев», но попал во вратаря!
Матч начался!
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.
Стартовый состав «Крыльев»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Гальдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Мендес, Гарре, Сергеев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч «Краснодара» и «Крыльев» начнется в 18.30 мск.