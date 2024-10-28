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Спорт

Лидер чемпионата России «Краснодар» сражается с «Крыльями». LIVE

Футбол. РПЛ. «Крылья Советов» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Лидирующий в чемпионате России «Краснодар» играет на выезде с самарскими «Крыльями Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 13-й тур
Перерыв
28 октября 18:30
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 1
Краснодар
Краснодар, Россия
42' Кордоба
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

42' Кордоба

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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'45+2

Первый тайм завершен!

«Краснодар» больше давил и заслуженно повел в счете, причем сделал это в невероятно красивом стиле: Джон Кордоба с лета отправил мяч за спину голкиперу «Крыльев», который опрометчиво вышел из ворот. С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!

'45

Момент! Черников ворвался в штрафную «Крыльев» и в касание пробил с острого угла — штанга! «Краснодар» мог неожиданно сделать счет 2:0 в самой концовке тайма.

'42

ГОООООЛ!!! «Краснодар» открывает счет благодаря шедевральному голу Джона Кордобы — 1:0!

Ломаев далеко вышел из ворот, и Кордоба неожиданно решил пробить с лета после подачи Виктора Са. В итоге закинул мяч за спину вратарю! Блестящяя задумка и исполнение.

'39

«Краснодар» заработал угловой. Сперцян подал на ближнюю штангу, но самарцы выиграли воздух и вынесли мяч.

'37

Опасно! Оласа подал в штрафную «Крыльев», и Кордоба пробил головой, но мяч просвистел в сантиметрах от штанги!

'35

Ленини попытался отдать пас в штрафную «Крыльев», но в итоге подарил мяч полузащитнику самарцев Мендесу.

'33

«Краснодар» продолжает грузить навесы и делать прострелы в штрафную «Крыльев», но это ни к чему не приводит.

'31

Соперники все более жестко борются за мяч и совершают фолы один за другим в центре поля.

'29

Батчи сделал прострел в штрафную «Крыльев», но защитники в очередной раз вынесли мяч.

'27

«Крылья» изредка завладевают снарядом, но не могут даже выйти из обороны из-за агрессивного прессинга «Краснодара».

'25

Черно-зеленые продолжают перекатывать мяч, но создать опасный момент не получается.

'23

Петров исполнил навес в штрафную «Крыльев», но получилось неточно, и до Кордобы мяч не дошел.

'21

«Краснодар» полностью захватил контроль над мячом.

'19

Нападающий «Крыльев» Олейников проник в штрафную «Краснодара», но Ленини здорово поставил корпус и не позволил сопернику нанести удар.

'16

Сперцян упал перед штрафной «Крыльев», но судья не стал давать «Краснодару» опасный «стандарт».

'14

«Крылья» всей командой защищаются в своей штрафной.

'12

«Крыльям» приходится все больше обороняться. Только что Виктор Са исполнил прострел в штрафную, но самарцы сумели выбить мяч.

'10

«Крылья» убежали в контратаку, но Виктор Са прервал ее, совершив тактический фол на полузащитнике Сергее Бабкине. Арбитр пока не стал давать желтую карточку.

'8

«Краснодар» заработал угловой. Сперцян подал в центр штрафной, но партнеры не смогли выиграть борьбу за мяч.

'6

Виктор Са нанес удар с линии штрафной, но прямо в руки вратарю «Крыльев» Ломаеву.

'4

Нападающий «Крыльев» Гарре получил мяч в штрафной «Краснодара», но вместо удара по воротам пошел в дриблинг и в итоге потерял снаряд.

'2

Батчи пробил из пределов штрафной «Крыльев», но попал во вратаря!

'1

Матч начался!

18:25

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

18:20

Стартовый состав «Крыльев»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Гальдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Мендес, Гарре, Сергеев.

18:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч «Краснодара» и «Крыльев» начнется в 18.30 мск.

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