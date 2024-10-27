«В порядке, если так можно сказать»: 19-летний игрок «Локомотива» о травме

19-летний атакующий полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков, который получил травму в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:1), коротко ответил на вопрос о своем самочувствии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Самочувствие более-менее. Нога в порядке, если можно так сказать. Не мне решать, стоило ли давать красную. Обследование будет по прилете», — сказал Батраков.

Уже в конце второго тайма игрок «Зенита» Густаво Мантуан в борьбе за мяч влетел шипами в ногу Батракова, игрок «железнодорожников» смог покинуть поле только с помощью сотрудника медицинской бригады.

Батраков забил мяч за «Локомотив» в этом поединке. Он — лучший бомбардир текущего сезона РПЛ, в его активе восемь голов и шесть результативных передач.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев. В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея на два балла меньше.

Ранее игрок «Зенита» Александр Соболев заявил, что не будет общаться с московскими журналистами.