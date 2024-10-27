«С москвичами не общаюсь»: Соболев о разговоре с журналистами

Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев отказался общаться с представителями прессы после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (1:1). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В следующий раз пообщаюсь, на следующей игре. Но с москвичами я не общаюсь», — сказал Соболев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея на два балла меньше.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле в футболке красно-белых.

Ранее в «Зените» рассказали, зачем им нужен Соболев.