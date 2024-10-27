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19-летний лидер «Локомотива» получил серьезную травму в матче с «Зенитом»

Игрок «Локомотива» Батраков получил травму в матче с «Зенитом»

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Михаил Киреев/РИА Новости

19-летний атакующий полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:1) получил серьезную травму.

Уже в конце второго тайма игрок «Зенита» Густаво Мантуан в борьбе за мяч влетел шипами в ногу Батракова, игрок «железнодорожников» смог покинуть поле только с помощью сотрудника медицинской бригады.

Батраков забил мяч за «Локомотив» в этом поединке. Он — лучший бомбардир текущего сезона РПЛ, в его активе восемь голов и шесть результативных передач.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев. В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции в национальном первенстве, имея на два балла меньше.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» 2 ноября сыграет домашний матч против махачкалинского «Динамо», встреча начнется в 18:00 по московскому времени. «Локомотив» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит также в 18:00 мск.

Ранее «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ.

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