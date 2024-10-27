Экс-игрок сборной России рассказал, когда может быть решена судьба Карпина в «Ростове»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что судьба главного тренера «Ростова» Валерия Карпина может быть решена после зимней паузы, передает «Чемпионат».

«Я сразу говорил, что что-то будет страдать, когда тренер сидит на двух стульях. Думаю, до зимней паузы в клубе посмотрят на ситуацию, а уже потом будут решать, давать ли время на исправление ситуации или нет», — сказал Булыкин.

Грозненский «Ахмат» обыграл «Ростов» в прошлом туре чемпионата России со счетом 3:2.

Счет на 33-й минуте открыл игрок «Ахмата» Даниил Уткин, но уже через минуту Николай Комличенко восстановил равновесие. Еще через две минуты Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперед. В начале второго тайма Садулаев оформил дубль. Мохаммад Мохеби в середине второго тайма забил за «Ростов» и установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает 15-е место, набрав девять очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 13 баллов.

Ранее Карпин заявил, что думает об уходе из «Ростова».