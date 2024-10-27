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Карпин: меня посещают мысли об уходе из «Ростова»

Тренер Карпин думает об уходе из «Ростова»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его посещают мысли об уходе из команды, передает Sport24.

«Посещают мысли об отставке. Они не связаны с футбольными вещами. С чем связаны эти мысли? Я лучше промолчу, чтобы меня не отстранили от футбола», — сказал Карпин.

«Ахмат» обыграл «Ростов» со счетом 3:2.

Счет на 33-й минуте открыл игрок «Ахмата» Даниил Уткин, но уже через минуту Николай Комличенко восстановил равновесие. Еще через две минуты Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперед. В начале второго тайма Садулаев оформил дубль. Мохаммад Мохеби в середине второго тайма забил за «Ростов» и установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает 15-е место, набрав девять очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 13 баллов.

Ранее на «Матч ТВ» ответили Карпину, который критиковал работу комментаторов.

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