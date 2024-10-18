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Стали известны пары шестого раунда Пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьевка шестого раунда Пути регионов Кубка России

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Павел Бедняков/РИА Новости

18 октября состоялась жеребьевка шестого раунда группового турнира Пути регионов Кубка России по футболу. Об этом официальный Telegram-канал турнира.

На данном этапе сыграют восемь команд, которые выиграли в своих парах пятого раунда. В случае успеха, уже в следующем матче коллективы сразятся с командами Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам жеребьевки стало известно, что в следующей стадии турнира «Балтика» померится силами со «Уралом», а «Тюмень» встретится с «Амкаром». Также состоятся противостояния «Шинника» и «Чайки» и «Сочи» с костромским «Спартаком».

Матчи шестого раунда состоятся с 29 по 31 октября.

26 сентября последний медиаклуб покинул розыгрыш Кубка России. «Амкал» проиграл «Алании» со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник «Алании» Нури Абдоков на 11-й минуте.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

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