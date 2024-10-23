Стали известны пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Стали известны все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Команды, занявшие первые места в группах путем жеребьевки, играют с коллективами, которые стали вторыми. Таким образом, в четвертьфинале сыграют московский «Спартак» против «Ростова», столичное «Динамо» с «Локомотивом». Также петербургский «Зенит» сразится с грозненским «Ахматом», а казанский «Рубин» сыграет с московским ЦСКА. В Пути РПЛ команды сыграют по два матча в каждом раунде — дома и в гостях. Победитель пары проходит дальше, проигравший не покидает турнир, а опускается в сетку Пути регионов. Первые игры состоятся 5-7 ноября, а ответные — 26-28 ноября.

В Путь регионов из группового этапа отправились команды, занявшие третьи места. Ими стали «Динамо» (Махачкала), тольяттинский «Акрон», «Краснодар» и «Химки» из Подмосковья. Их соперники пока неизвестны.

Покинули турнир команды, которые стали последними: «Пари НН», «Оренбург», самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел».

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее стали известны пары шестого раунда Пути регионов Кубка России.