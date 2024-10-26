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«Акрон» без Дзюбы спас ничью с «Динамо» в РПЛ

«Акрон» спас ничью с махачкалинским «Динамо» в РПЛ

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Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо» поделили очки в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи Арена», завершилась со счетом 1:1. На гол нападающего «Динамо» Гамида Агаларова на 68-й минуте тольяттинцы ответили точным ударом форварда Владимира Хубулова на 90+5-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

После 13 туров в чемпионате России «Акрон» идет восьмым, набрав 13 очков. У махачкалинцев 12 баллов и 11-я строчка. Лидирует в РПЛ «Краснодар» — у них 30 очков. Вторым идет «Зенит» (29), третьим — «Локомотив» (27).

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» дома сразится с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. «Динамо» (Махачкала) в гостях сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 2 ноября и начнется в 18:00 мск.

Ранее стали известны пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

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