Очень много борьбы на поле, при этом «Акрон» отодвинул игру от своих ворот и даже передвинул на чужую половину.
А вот и первый офсайд у «Акрона» — Данилин забрался.
Очень грубо против Касинтуры сыграл Кирилл Данилин и сразу же поучил желтую карточку.
Хоссейнеджад очень прилично подал на дальнюю штангу, но в итоге никто не успел.
Активного Агаларова сбивают на чужой половине поля в момент приема мяча. Махачкалинцы могут выполнить подачу в штрафную с этого стандарта.
Еще один офсайд у динамовцев в их позиционной атаке.
Быстрая атака «Динамо» закончилась ударом Хоссейннеджада — неточно.
Динамовцы владеют большим территориальным преимуществом на первых минутах встречи.
Не получилось довести дело до удара после подачи, а затем во второй фазе атака закончилась офсайдом.
Динамовцы сразу же пошли вперед и заработали усилиями Касинтуры угловой.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым из Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) во главе.
А вот стартовый состав тольяттинского «Акрона» от Заурбека Тедеева:
Волков, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Пестряков, Грибов, Беншимол.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев:
Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезинг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает на своем поле тольяттинский «Акрон», за который теперь выступает Артем Дзюба. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.