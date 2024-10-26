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Спорт

«Акрон» без Дзюбы бьется с махачкалинским «Динамо» в РПЛ.LIVE

РПЛ. 13-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Акрон». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» играет без травмированного Артема Дзюбы на выезде с махачкалинским «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 13-й тур
1-й тайм
26 октября 14:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм

9' Данилин

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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16'

Очень много борьбы на поле, при этом «Акрон» отодвинул игру от своих ворот и даже передвинул на чужую половину.

13'

А вот и первый офсайд у «Акрона» — Данилин забрался.

11'

Очень грубо против Касинтуры сыграл Кирилл Данилин и сразу же поучил желтую карточку.

10'

Хоссейнеджад очень прилично подал на дальнюю штангу, но в итоге никто не успел.

9'

Активного Агаларова сбивают на чужой половине поля в момент приема мяча. Махачкалинцы могут выполнить подачу в штрафную с этого стандарта.

8'

Еще один офсайд у динамовцев в их позиционной атаке.

6'

Быстрая атака «Динамо» закончилась ударом Хоссейннеджада — неточно.

5'

Динамовцы владеют большим территориальным преимуществом на первых минутах встречи.

2'

Не получилось довести дело до удара после подачи, а затем во второй фазе атака закончилась офсайдом.

1'

Динамовцы сразу же пошли вперед и заработали усилиями Касинтуры угловой.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

14:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым из Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) во главе.

13:55

А вот стартовый состав тольяттинского «Акрона» от Заурбека Тедеева:

Волков, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Пестряков, Грибов, Беншимол.

13:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев:

Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезинг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 13-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимает на своем поле тольяттинский «Акрон», за который теперь выступает Артем Дзюба. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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