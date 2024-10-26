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УЕФА дисквалифицировал судей, которые пьяными украли дорожный знак

УЕФА дисквалифицировал польских судей, которые пьяными украли дорожный знак

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Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал польских судей Бартоша Франковского и Томаша Мусялу до июня 2025 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что арбитры нарушили «основные правила достойного поведения» и дискредитировали спорт.

В августе этих судей отстранили от матча Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс» из-за того, что они в состоянии алкогольного опьянения украли дорожный знак в Люблине.

Франковский и Мусяла должны были работать на ВАР.

«Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. В их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Они были доставлены в вытрезвитель», — заявили в полиции.

Арбитры опубликовали заявления с извинениями, назвав свое поведение безответственным и непрофессиональным. Польский футбольный союз также дисквалифицировал их на 90 дней.

Ранее итальянский нападающий Марио Балотелли, выступавший в сезоне-2023/24 за турецкий клуб «Адана Демирспор», был заснят, предположительно, пьяным во время отпуска в Италии.

Ранее Александру Мостовому отказали в стажировке в цирке.

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